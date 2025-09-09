Собака напала на девочку в Подмосковье и прокусила ей ногу

Жительница Одинцова рассказала, как собака покусала ее дочь на детской площадке

Собака напала на девочку, которая гуляла на детской площадке ЖК «Сколковский» в Одинцове. Животное искусало ребенку ногу. Мать пострадавшей девочки рассказала 360.ru подробности нападения.

По ее словам, дочь находилась на улице с подругой. Дети бегали по площадке, когда на одну из девочек набросилась собака.

«Она залаяла и вцепилась в ногу ребенка. Хозяйка собаки сказала дочери, чтобы она помазала рану зеленкой, тогда все пройдет. И скрылась с места, оставив ее в слезах», — отметила собеседница 360.ru.

Родители вызвали скорую помощь. Пострадавшая не смогла назвать породу напавшей собаки. Она успела запомнить, что животное было высотой около 45-50 сантиметров.

«Укус несильный, но как можно было ребенка оставить в таком положении? И можно было со мной связаться, оказать первую помощь, рану промыть, а эта женщина просто ушла», — добавила мать девочки.

Сейчас жительница Одинцова ищет хозяйку собаки, чтобы лично спросить, почему ее животное ходит по улицам без намордника и нападает на людей.

Ранее домашняя немецкая овчарка вцепилась в шею шестилетнего сына хозяина в садовом товариществе в Новой Москве. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу.