Пожалели усыпить: собака прокусила шею шестилетнему мальчику в Новой Москве

Mash: в Новой Москве овчарка напала на шестилетнего ребенка и покусала хозяина

Домашняя немецкая овчарка напала на шестилетнего сына хозяина в садовом товариществе в Новой Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

ЧП произошло в СНТ «Родник». Ребенок подошел к животному, чтобы погладить, но в ответ собака вцепилась ему в шею зубами. Затем овчарка набросилась и на отца пострадавшего — своего владельца.

По информации источника, ребенок получил серьезные увечья, его экстренно отвезли в больницу. У мальчика рваные раны тела, рук и головы, в некоторых местах глубина укусов достигли трех сантиметров. За его жизнь борются врачи, отцу оказали помощь на месте.

Взрослый член семьи пообещал, что теперь овчарку точно усыпят. По его словам, это хотели сделать еще в августе прошлого года, но пожалели.

Ранее собака едва не загрызла маленькую девочку в Городце, она напала на ребенка на улице во время прогулки.