Якутский депутат предложила убивать агрессивных бродячих собак

В Якутии предложили упразднить приюты и убивать бездомных собак «по деревенскому обычаю». Депутат Ил Тумэн Нюргуюна Заморщикова в беседе с 360.ru объяснила свой призыв избавляться от бродячих псов.

«Я озвучила пример, как в деревнях Якутии жители решали эту проблему раньше. Но это не значит, что сейчас нужно поступать, как в старые времена. Я за соблюдение закона», — сказала она.

Депутат напомнила, что регионы могут сами определять вопрос гуманной эвтаназии. Однако прокуратура оспорила его в суде по инициативе зоозащитников. После гибели девочки этот вопрос собираются пересмотреть. Заморщикова выразила надежду, что суд примет решение в защиту жизни людей.

«В отдаленных населенных пунктах нет возможности полностью исполнять „закон Бурматова“. Нет средств на приюты, нет обязанности регистрировать собак — они находятся на самовыгуле», — отметила собеседница 360.ru.

По ее словам, в Якутии сложилась экстраординарная ситуация, когда родители вынуждены отправлять в школу детей на такси или отвозить на машине, потому что боятся за их жизни. .

Ранее стая агрессивных собак напала на 12-летнюю девочку в якутском поселке Чульман. Школьница умерла, несмотря на все усилия врачей. Местные жители рассказали 360.ru, что проблема с отловом бродячих псов в населенном пункте стоит давно.