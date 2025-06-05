Запрет на полет самолетов ввели в аэропорту Калуги

Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги

В аэропорту Калуги ввели запрет на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены в аэропорту Калуга», — написал он.

Об ограничениях Кореняко сообщил в 05:01. Уже в 06:31 представитель Росавиации заявил о снятии запрета.

До этого губернатор Херсонской области сообщил, что ВСУ атаковали станцию «Новотроицкое» в регионе. Из-за обстрелов остались без света почти 200 населенных пункта — более 120 тысяч жителей.

Ранее Минобороны сообщило, что в период с 22:00 по московскому времени 4 июня до 00:00 5 июня дежурными средствами противовоздушной обороны сбили 29 украинских беспилотников самолетного типа.

Больше всего дронов уничтожили над Белгородской областью — 15. Над Ростовской — 11, над Воронежской — три.