Снимавшие пожар на нефтебазе Сочи блогеры приехали из Нижнего Тагила

Полиция Сочи задержала трех участников скандального видеоролика с кадрами пожара на загоревшейся после падения обломков беспилотника нефтебазе. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МВД.

В ведомстве заявили, что двое молодых людей и девушка приехали в город из Нижнего Тагила. Против 20-летней участницы съемки составили протокол об административном правонарушении.

Правоохранители начали проверку, по итогам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.

Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи возник после падения обломков сбитого украинского беспилотника. Приехавшие на отдых трое нетрезвых молодых туристов посчитали, что открытый огонь станет хорошим фоном для записи видео для социальных сетей.

В качестве саундтрека они использовали песню «Малиновый рассвет» дуэта MiyaGi & Эндшпиль.

Мэр Сочи Андрей Прошунин напомнил, что снимать на видео работу систем противовоздушной обороны, экстренных служб, обломки беспилотников, а также результаты их падения категорически запрещено.

После того как публикация ролика вызвала шквал критики в социальных сетях, полиция установила личности блогеров и оперативно их задержала. В ходе допроса молодые люди извинились перед горожанами и заявили, что ролик уже удалили.