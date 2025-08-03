Подростки устроили съемки на фоне горящей нефтебазы в Сочи

Полиция начала поиск подростков, снимавших видео на фоне горящего НПЗ в Сочи

Группа подростков устроила съемку на фоне полыхающей цистерны на нефтебазе в Сочи, вспыхнувшей после падения обломков украинского беспилотника. Полиция начала поиски любителей опасного контента. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Сочи».

В записи принимали участие две девушки и молодой человек. На свое видео они наложили песню «Малиновый рассвет» дуэта MiyaGi & Эндшпиль.

Внимание на разошедшийся по сети ролик обратила глава Лиги безопасного интернета Елена Мизулина.

«Интересно, а что с инстинктом самосохранения? Неужели не понимают, что это просто опасно?» — поинтересовалась она.

О падении обломков сбитого дрона на территорию нефтебазы в Адлерском районе Сочи сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что на территории предприятия загорелась цистерна с нефтепродуктами.

Для тушения пламени на место прибыла группировка спасателей из 127 человек и 35 единиц техники.

Мэр Сочи Андрей Прошунин напомнил горожанам, что снимать на видео работу систем противовоздушной обороны, экстренных служб, обломки беспилотников, а также результаты их падения категорически запрещено. Он призвал жителей следить за официальной информацией о воздушных угрозах и соблюдать правила безопасности.