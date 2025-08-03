В Сочи задержали «отчанных зумеров» за видео на фоне пожара после атаки ВСУ

Полиция задержала блогерш, снимавших видео на фоне горящей нефтебазы в Сочи

В Сочи полиция задержала двух девушек, позировавших для видео на фоне полыхающей нефтебазы. Пожар возник от падения обломков БПЛА после атаки ВСУ, сообщил Telegram-канал Kub Mash.

В кадре блогерши поют трек «Малиновый рассвет» исполнителя MiyaGi & Эндшпиль. Видео вызвало резонанс в Сети. После этого в МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что личности девушек устанавливаются, их действиям дадут правовую оценку.

В пресс-службе ведомства назвали участниц съемки «отчаянными зумерами».

Группа молодых людей устроила съемку на фоне загоревшейся цистерны на нефтебазе в Сочи. На кадрах запечатлены две улыбающиеся девушки и юноша.

Ролик привлек внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она задалась вопросом, есть ли инстинкт самосохранения у его авторов.