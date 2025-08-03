В Сочи задержали «отчанных зумеров» за видео на фоне пожара после атаки ВСУ

В Сочи полиция задержала двух девушек, позировавших для видео на фоне полыхающей нефтебазы. Пожар возник от падения обломков БПЛА после атаки ВСУ, сообщил Telegram-канал
Kub Mash.
В кадре блогерши поют трек «Малиновый рассвет» исполнителя MiyaGi & Эндшпиль. Видео вызвало резонанс в Сети. После этого в
МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что личности девушек устанавливаются, их действиям дадут правовую оценку.
В пресс-службе ведомства назвали участниц съемки «отчаянными зумерами».
Группа молодых людей
устроила съемку на фоне загоревшейся цистерны на нефтебазе в Сочи. На кадрах запечатлены две улыбающиеся девушки и юноша.
Ролик привлек внимание главы Лиги безопасного интернета
Екатерины Мизулиной. Она задалась вопросом, есть ли инстинкт самосохранения у его авторов.
Сегодня 20:00 Украинцы устроили облаву на военкомов в Николаеве
Сегодня 19:44 Новое оборудование закупили в школу по академической гребле в Коломне
Сегодня 19:40 «Купол Донбасса» перехватил 925 БПЛА за неделю
Сегодня 19:37 Еще 4 дворовые территории благоустроят в Чехове в 2025 году
Сегодня 19:23 Снимавшие пожар на нефтебазе Сочи блогеры приехали из Нижнего Тагила
Сегодня 19:17 Троллейбус с пассажирами завис над провалом в асфальте в Казани Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте