Снегоуборщик загорелся в аэропорту Домодедово

В столичном аэропорту Домодедово на взлетно-посадочной полосе загорелся снегоуборщик. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Серьезный пожар произошел в аэропорту Домодедово. Загорелся снегоуборщик на взлетно-посадочной полосе», — написал автор поста.

Официальной информации о пострадавших пока нет.

По словам очевидцев, на месте уже работают экстренные службы.

Ранее в Волгограде временно приостановили работу аэропорта с целью обеспечения безопасности полетов. Официальной информации о причине ввода ограничения не было, но в местных чатах сообщали, что в городе объявляли опасность атаки дронов.

В конце января в Южной Корее в аэропорту Пусана перед взлетом загорелся самолет местной авиакомпании Air Busan, на борту которого находились 169 пассажиров и семь членов экипажа. Пожар возник в хвостовой части лайнера. Людей оперативно эвакуировали, поэтому обошлось без пострадавших.