Самолет со 169 пассажирами загорелся перед взлетом в Южной Корее

В аэропорту Пусана загорелся самолет южнокорейской авиакомпании Air Busan, на борту которого находились 169 пассажиров. Об этом сообщило агентство Yonhap .

Airbus A231 вспыхнул 28 января в 22:30 по местному времени (16:30 по московскому) перед вылетом в Гонконг. Возгорание произошло в хвостовой части лайнера. Огонь распространялся стремительно и через несколько минут охватил уже весь самолет.

На борту судна находились 169 пассажиров и еще семь членов экипажа. Людей оперативно эвакуировали, пострадавших нет. К тушению пожара привлекли несколько бригад спасательных служб.

Крупная авиакатастрофа произошла в Южной Корее 29 декабря. Лайнер компании Jeju Air, следовавший из Бангкока в Муан, пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Погибли 179 человек.