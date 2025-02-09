Работу аэропорта в Волгограде временно остановили

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на работу. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.
В местных чатах пишут, что в городе объявили опасность БПЛА. Официальной информации пока не поступало.
Утром 8 февраля беспилотники уже попытались атаковать дронами нефтеперегонную станцию под Волгоградом. Системы ПВО предотвратили удар. Обломки рухнули на территории объекта, однако пожара удалось избежать.
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