Снаряд времен ВОВ обнаружили в районе Раменки

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на пустыре в районе Раменки. Об этом сообщил источник 360.ru.
Изначально правоохранителям сообщили о подозрительной находке недалеко от проспекта Вернадского. На место вызвали саперов и полицейских.
«Обнаружен снаряд ВОВ, службы города на месте, место огорожено», — сообщил источник.
Ранее похожий на боеприпас предмет случайно нашли во время земляных работ в Ярославском районе Москвы. Откопавший находку житель занимался установкой газового оборудования.
До этого два снаряда времен Великой Отечественной войны нашли на территории Головинского пруда Москвы. Ими оказались противотанковые мины ТМ-57.
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