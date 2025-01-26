Снаряд времен ВОВ обнаружили в районе Раменки

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на пустыре в районе Раменки. Об этом сообщил источник 360.ru.

Изначально правоохранителям сообщили о подозрительной находке недалеко от проспекта Вернадского. На место вызвали саперов и полицейских.

«Обнаружен снаряд ВОВ, службы города на месте, место огорожено», — сообщил источник.

Ранее похожий на боеприпас предмет случайно нашли во время земляных работ в Ярославском районе Москвы. Откопавший находку житель занимался установкой газового оборудования.

До этого два снаряда времен Великой Отечественной войны нашли на территории Головинского пруда Москвы. Ими оказались противотанковые мины ТМ-57.