Два снаряда времен ВОВ обнаружили на территории Головинского пруда в Москве

Сотрудники Мосводоканала при проведении работ обнаружили на территории Головинского пруда два снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, водолазы нашли противотанковые мины ТМ-57. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Территорию, где нашли снаряды, оцепили.
В августе на улице Хабарова в Москве обнаружили ржавую ручную гранату. К месту происшествия прибыли саперы, которые подтвердили, что это — снаряд времен Великой Отечественной войны. Граната лежала в 150 метрах от торгового центра и в 300 метрах от школы.
До этого подозрительный предмет обнаружили на станции столичного метро. На платформе стояла обмотанная скотчем продуктовая тележка.
«Мы и так натерпелись». Лукашенко прокомментировал украинский фейк о ЧАЭС
Новая детская площадка появится на улице Талалихина в Домодедове в октябре
Благоустройство трех дворов завершилось в Воскресенске
Более 100 бойцов СВО получили льготу на лечение в стоматологии в Домодедове
Единый день открытых дверей «Профессионалитет» проведут в Подмосковье 19 октября
Тендер на капитальный ремонт котельной объявили в Электростали
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте