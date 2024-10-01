Два снаряда времен ВОВ обнаружили на территории Головинского пруда в Москве

Сотрудники Мосводоканала при проведении работ обнаружили на территории Головинского пруда два снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, водолазы нашли противотанковые мины ТМ-57. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Территорию, где нашли снаряды, оцепили.

В августе на улице Хабарова в Москве обнаружили ржавую ручную гранату. К месту происшествия прибыли саперы, которые подтвердили, что это — снаряд времен Великой Отечественной войны. Граната лежала в 150 метрах от торгового центра и в 300 метрах от школы.

До этого подозрительный предмет обнаружили на станции столичного метро. На платформе стояла обмотанная скотчем продуктовая тележка.