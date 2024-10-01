Два снаряда времен ВОВ обнаружили на территории Головинского пруда в Москве

Источник 360.ru: водолазы Мосводоканала нашли два снаряда времен ВОВ

Сотрудники Мосводоканала при проведении работ обнаружили на территории Головинского пруда два снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, водолазы нашли противотанковые мины ТМ-57. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Территорию, где нашли снаряды, оцепили.

В августе на улице Хабарова в Москве обнаружили ржавую ручную гранату. К месту происшествия прибыли саперы, которые подтвердили, что это — снаряд времен Великой Отечественной войны. Граната лежала в 150 метрах от торгового центра и в 300 метрах от школы.

До этого подозрительный предмет обнаружили на станции столичного метро. На платформе стояла обмотанная скотчем продуктовая тележка.

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