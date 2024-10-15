Снаряд случайно откопали на улице Вешних Вод в Москве

Источник 360.ru: снаряд нашли во время земляных работ в Москве

Похожий на снаряд предмет нашли во время земляных работ в Ярославском районе Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник.

Откопавший необычную находку житель занимался установкой газового оборудования. Действительно ли найден снаряд — пока неизвестно.

«Ожидают сотрудников полиции», — передал источник.

Ранее два снаряда времен ВОВ обнаружили на территории Головинского пруда в Москве. Ими оказались противотанковые мины ТМ-57.