Снаряд случайно откопали на улице Вешних Вод в Москве

Похожий на снаряд предмет нашли во время земляных работ в Ярославском районе Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник.
Откопавший необычную находку житель занимался установкой газового оборудования. Действительно ли найден снаряд — пока неизвестно.
«Ожидают сотрудников полиции», — передал источник.
Ранее два снаряда времен ВОВ обнаружили на территории Головинского пруда в Москве. Ими оказались противотанковые мины ТМ-57.
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