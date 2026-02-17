Сначала плакал, потом нет: что спасло младенца, на которого упала наледь в Самаре

Отец ребенка, на которого упала наледь: основной удар пришелся на коляску

Упавшая с крыши дома в Самаре наледь задела коляску с ребенком по касательной, что и спасло младенца. Об этом рассказал 360.ru отец мальчика.

«Ребенок сначала плакал, потом нет. Супруга в шоке была. Зашла в ближайшую пекарню, буквально в 10 метрах от нее, вызвала скорую помощь и позвонила мне. Я приехал минут через 10, и реанимация прибыла очень оперативно — минут через 15», — сообщил он.

В нейрохирургическом отделении младенцу диагностировали ушиб головы. Сейчас он уже поправляется, в скором времени его должны выписать.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Железнодорожного района Самары держит на контроле расследование уголовного дела и проводит собственную проверку.