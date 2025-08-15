Жительницу Свердловской области насмерть задавила ее же машина

Жительницу поселка Шаля насмерть задавила собственная машина. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительным данным, 30-летняя женщина на «Ниве» встала под уклон и не поставила машину на стояночный тормоз. Позднее, когда она попыталась сесть в салон, внедорожник покатился, сбил ее и съехал в кювет.

От полученных тяжелых травм женщина скончалась в больнице. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить все подробности.

Ранее водитель легковушки на юго-западе Москвы сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре», затем не справился с управлением и протаранил припаркованную машину. Женщина-пешеход погибла на месте.