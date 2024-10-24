Смертельную драку в челябинском магазине сняли на видео

В Челябинской области конфликт между покупательницей и незнакомцем в магазине закончился убийством. Во время драки мужчина достал нож и смертельно ранил гражданского мужа женщины. Брат погибшего поделился с 360.ru подробностями случившегося.

Перепалка началась в магазине в микрорайоне Новосинеглазово в Челябинске. Женщина позвала на помощь мужа.

«Зашли в магазин, произошел конфликт, началась драка. Проигравший всегда берет нож — таковы правила. Вот и все, собственно», — пояснил брат убитого.

По его словам, оружие у предполагаемого убийцы лежало в куртке. После драки на кулаках, которую мужчина начал проигрывать, он достал нож и начал резать им.

Брат погибшего добавил, что убийца может избежать тюремного заключения, поскольку изъявил желание подписать контракт и отправиться в зону специальной военной операции. После произошедшего, по его словам, с семьей до сих пор никто не связывался и не приносил извинений.

Ссора произошла 19 октября. На записи, оказавшейся в распоряжении 360.ru, мужчина в черном стоял у прилавка, когда в магазин вошел еще один посетитель вместе с женщиной. Она неожиданно ударила незнакомца и, судя по всему, стала высказывать ему претензии. Спутник женщины напал на оппонента, и в разгар потасовки мужчина в черном ударил его ножом в шею.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.