Драка в магазине привела к смерти мужчины в Челябинской области

В Челябинской области во время драки в магазине погиб мужчина. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на «Агентство чрезвычайных новостей».

Камеры видеонаблюдения показали, что зачинщицей случившегося стала женщина. Именно она ударила стоящего в очереди мужчину по голове, на что получила ответ. Ее спутник вступился, начав драку с оппонентом. Он нанес мужчине рану, которая в итоге оказалась смертельной.

Следствие завело уголовное дело по факту случившегося.