Драка в магазине привела к смерти мужчины в Челябинской области

В Челябинской области во время драки в магазине погиб мужчина. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на «Агентство чрезвычайных новостей».
Камеры видеонаблюдения показали, что зачинщицей случившегося стала женщина. Именно она ударила стоящего в очереди мужчину по голове, на что получила ответ. Ее спутник вступился, начав драку с оппонентом. Он нанес мужчине рану, которая в итоге оказалась смертельной.
Следствие завело уголовное дело по факту случившегося.
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