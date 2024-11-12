Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Домодедове

Источник 360.ru: иномарка столкнулась с автобусом в Домодедове, погиб водитель

В микрорайоне Авиационный в Домодедове иномарка выехала на встречную полосу и влетела в автобус. В результате ДТП водитель внедорожника погиб, а находившиеся в машине люди получили травмы, сообщил источник 360.ru.

Пассажиры автобуса не пострадали. По информации собеседника 360.ru, водителя внедорожника и его пассажиров незадолго до аварии видели в состоянии опьянения.

Ранее массовая авария произошла в Балашихе — на Советской улице столкнулись три легковых автомобиля и два автобуса. По данным Госавтоинспекции Подмосковья, предполагаемый виновник ДТП скрылся, бросив свою машину.

Автобусы ехали без пассажиров, в результате аварии никто не пострадал. На опубликованных Госавтоинспекцией кадрах видно, что автомобиль KIA получил сильные повреждения.