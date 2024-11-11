Сегодня 23:16 В массовой аварии в Балашихе столкнулись три легковушки и два автобуса МВД: в Балашихе столкнулись три легковых машины и два микроавтобуса 0 0 0 Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Московской области Происшествия

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Работники Госавтоинспекции Подмосковья устанавливают обстоятельства массовой аварии в Балашихе. Об этом сообщил Telegram-канал ГУ МВД России по Московской области.

По данным полицейских, 11 ноября, примерно в 19:00 около одного из домов на Советской улице столкнулись три легковушки и два микроавтобуса без пассажиров внутри. После аварии предполагаемый виновник происшествия скрылся с места ДТП, оставив свой автомобиль.

Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Московской области 1/2 Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Московской области 2/2

В ходе случившегося никто не пострадал. Полиция устанавливает обстоятельства аварии и ищет виновника. Ранее стало известно о столкновении сразу трех грузовиков на внешней стороне 41 километра МКАД. В ходе ДТП пострадал один человек.