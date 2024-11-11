В массовой аварии в Балашихе столкнулись три легковушки и два автобуса

Работники Госавтоинспекции Подмосковья устанавливают обстоятельства массовой аварии в Балашихе. Об этом сообщил Telegram-канал ГУ МВД России по Московской области.
По данным полицейских, 11 ноября, примерно в 19:00 около одного из домов на Советской улице столкнулись три легковушки и два микроавтобуса без пассажиров внутри. После аварии предполагаемый виновник происшествия скрылся с места ДТП, оставив свой автомобиль.
В ходе случившегося никто не пострадал. Полиция устанавливает обстоятельства аварии и ищет виновника.