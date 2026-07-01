Смертельное ДТП произошло под Орехово-Зуевом

В Орехово-Зуеве столкнулись легковые автомобили. Погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла 1 июля около 15:50 на первом километре трассы Орехово-Зуево — Демихово. Renault и Geely столкнулись у перекрестка.

Водитель и пассажир первого авто погибли на месте. Госавтоинспекция начала проверку, по результатам которой примет процессуальное решение.

Ранее крупное ДТП произошло в Минусинском муниципальном округе Красноярского края. На трассе опрокинулся автобус с 27 детьми, водитель пытался избежать столкновение с выехавшим навстречу авто. Пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает. Следком возбудил уголовное дело.