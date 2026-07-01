Автобус с 27 детьми попал в аварию в Красноярском крае

В Минусинском муниципальном округе произошло ДТП с участием автобуса. В салоне находились 27 детей. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по Красноярскому краю.
«Предварительно, в салоне транспортного средства находилось 27 детей. Информация относительно обстоятельств произошедшего уточняется», — заявили правоохранители.
К месту аварии в Минусинский округ выехали полицейские. Начальник ОМВД России «Минусинский» координирует их действия.
Ранее крупная авария с участием автобуса случилась на Кузбассе. На объездной дороге Мариинского округа маршрутка столкнулась с грузовиком. Один человек погиб, еще 10 пострадали, включая обоих водителей.
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