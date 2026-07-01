В Красноярском крае после опрокидывания автобуса с детьми завели дело

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Минусинском округе Красноярского края возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после ДТП с автобусом, в котором ехали 27 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Авария произошла 1 июля. Автобус двигался по дороге «Саяны» в сторону Минусинска. На 33-м километре трассы на полосу выехал автомобиль, движущийся во встречном направлении.

Чтобы избежать столкновения, водителю автобуса пришлось изменить траекторию движения. В результате транспортное средства съехало в кювет и опрокинулось на бок.

«Одному ребенку и сопровождающему оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет», — уточнили в ведомстве.

Следователи работают на месте ЧП, устанавливая все обстоятельства.

Ранее стало известно, что крупная авария с участием автобуса случилась в Кузбассе. Погиб один человек.