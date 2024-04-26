Смертельное ДТП произошло на юго-востоке Москве | 360°

Эксклюзив 26 апреля 2024, 11:51 Смертельное ДТП произошло на юго-востоке Москве Источник 360.ru: один человек погиб в ДТП на Окской улице в Москве РИА «Новости»

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Смертельная авария произошла в пятницу в Москве, погиб один человек. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло на Окской улице. В районе дома № 42/1 столкнулись автомобили Nissan и Renault. В результате ДТП погиб один человек, также травмы получила женщина.

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Разлива топлива на месте аварии не произошло, для выяснения обстоятельств произошедшего прибыли экстренные службы. Дополнительная информация уточняется.

Ранним утром 26 апреля автомобиль Mercedes-Benz врезался в столб в Ермолаевском переулке в Москве.