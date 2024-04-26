Иномарка снесла фонарь в центре Москвы | 360°

Эксклюзив 26 апреля 2024, 06:32 Иномарка снесла фонарь в центре Москвы Источник 360.ru: Mercedes-Benz врезался в столб в Ермолаевском переулке в Москве Телеканал «360»

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В центре Москвы ночью 26 апреля произошло ДТП. В Пресненском районе автомобиль Mercedes-Benz врезался в столб, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла около дома в Ермолаевском переулке, 7. Звонок в экстренные службы поступил в 03:41. Обратившийся заявил об аварии с наездом на столб освещения и возгоранием. Сначала он сообщил о двух заблокированных в авто пострадавших, затем уточнил, что в машине находились четверо.

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Приехавшие на место спасатели выяснили, что Mercedes-Benz снес фонарь. Обошлось без возгорания и разлива топлива. Водителя на месте не оказалось, никто из участников ДТП не пострадал.

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