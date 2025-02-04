Смартфон загорелся на уроке в школе в Нижнем Новгороде

В нижегородской школе у ученика на уроке загорелся смартфон. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как в воздух поднимается дым. Ученики при этом не выглядят напуганными и весело снимают происходящее на камеры.

Одна из учениц рассказала 360.ru, что взорвавшийся телефон принадлежал ее однокласснице и сломался на перемене. Их товарищ взял гаджет, чтобы починить, но вместо этого начал втыкать в него ручки, затем циркуль.

«Он взорвался у него в руках, он его потом выбросил на пол. Все начало дымиться, и ему попал маленький кусочек стекла в палец, но он сказал, что ему не было больно», — сообщила школьница.

Возгорание потушили приехавшие пожарные. Пострадали, предположительно, три человека: сам юный исследователь техники, собеседница 360.ru, которой стало плохо из-за астмы, и еще одна их одноклассница, у которой случился приступ паники. Их отпустили домой, а остальные продолжили занятия.

В октябре у одного из учеников школы в Анапе загорелся и взорвался телефон. Из здания эвакуировали около 1500 человек. Предположительно, гаджет перед этим не использовался два года.