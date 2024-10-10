Из школы в Анапе эвакуировали 1500 учеников из-за взрыва телефона

Около 1500 учеников эвакуировали из школы в Анапе из-за того, что у одного из них на перемене задымился и взорвался телефон. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели рекомендовали использовать только исправные гаджеты, не оставлять их под прямыми солнечными лучами, а если устройство перегревается во время зарядки — немедленно отключить от сети.

По данным Telegram-канала Shot, взорвавшийся телефон не использовался два года. У девятиклассника сломался смартфон, и на время ремонта родители дали ему запасной.

Ранее телеведущий Сергей Малоземов рассказал, что у смартфонов есть защитная система, предохраняющая от перегрева. Дымиться гаджет начинает только в случае, если она неисправна или отключена.

«Мособлпожспас» рекомендовал заряжать телефоны вдали от легковоспламеняющихся предметов.