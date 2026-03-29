«Сложная, но контролируемая». Кадыров оценил ситуацию с паводком в Чечне

Кадыров: ситуация в Чечне из-за паводков под контролем, жертв и пострадавших нет

В Чеченской Республике сложилась непростая ситуация из-за интенсивных осадков и последовавших за ним паводков, но все под контролем. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

«В целом ситуация остается сложной, но контролируемой. Главное — жертв и пострадавших среди населения нет», — сказал чеченский лидер.

Он отметил, что сразу после ухудшения погоды поручил привести в повышенную готовность все профильные службы и ввел режим ЧС на территории отдельных районов республики. Кроме того, обеспечили взаимодействие экстренных служб и коммунальщиков, обстановка постоянно мониторится.

Кадыров добавил, что этим вечером осмотрел мост в городе Аргуне, получивший критические повреждения. Уже приступили к его демонтажу, чтобы потом там возвести современный мост шириной в восемь полос. Такое поручение он уже отдал.

Чеченский лидер рассказал, что в Гудермесском муниципальном районе наблюдается сложная обстановка. Там эвакуировали жителей населенных пунктов Кундухово и Брагуны из-за резкого подъема уровня воды.