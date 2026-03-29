Жителей чеченского поселка Кундухово эвакуировали из-за паводка

В Чечне из-за резкого подъема уровня воды после обильных дождей подтопило поселок Кундухово, жителей эвакуировали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Гудермесского муниципального района.

«Река Гумс вышла из берегов, в результате чего подтоплен поселок Кундухово в городе Гудермес. В настоящее время проводится эвакуация жителей», — уточнили в районной администрации.

На место прибыли глава района Хамзат Магамадов, руководство полиции и экстренные службы. Жителям поселка оказывается вся необходимая помощь. В муниципалитете также отметили, что эвакуированных разместили в пунктах временного размещения на базе школ и спорткомплекса.

Председатель Правительства Чеченской Республики Магомед Даудов подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности из-за сильных дождей, сообщило издание «Чечня сегодня».

Ранее в Дагестане специалисты «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» восстановили электроснабжение более 50% ранее обесточенных из-за разгула стихии потребителей.