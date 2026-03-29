Кадыров объявил режим ЧС в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил режим чрезвычайной ситуации в республике из-за неблагоприятных природных явлений — мокрого снега и сильного дождя в горах. Об этом сообщило агентство «Грозный-Информ» .

Режим ЧС действует на территории городов Аргун и Грозный, а также Шатойского, Шаройского, Итум-Калинского, Веденского, Курчалоевского, Урус-Мартановского, Шалинского, Ножай-Юртовского и Гудермесского районов.

Для указанных территорий установили региональный уровень реагирования. Местным властям поручили ликвидировать последствия и уточнить размер ущерба.

Совместно с комитетом правительства Чечни МЧС направит силы и средства подразделений для ликвидации последствий ЧС.

Ранее жителей поселка Кундухово под Гудермесом эвакуировали из-за паводка. Людей временно разместили в ПВР в спорткомплексе и школе.