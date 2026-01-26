Слон атаковал машину с российскими туристами на Шри-Ланке

На Шри-Ланке слон напал на машину с туристами из Казани. Видео опубликовала в соцсетях одна из пострадавших.

На кадрах зверь раскачивает легковую машину Nissan, а ее пассажиры начинают визжать.

«Мы чуть не попрощались с жизнью. Никогда не повторяйте наш опыт», — гласит подпись к видео.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили, что путешественники сами взяли машину и поехали в запретную зону без сопровождения работников заповедника, а затем попытались покормить слона.

Ранее в Японии умные часы смогли запечатлеть последние минуты жизни своего хозяина, на которого напал бурый медведь. Агрессивного зверя впоследствии удалось найти и ликвидировать.