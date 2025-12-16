Умные часы показали последние минуты жизни туриста после встречи с медведем

По данным издания, 26-летний Сота Кейсуке занимался восхождением на гору Раусу на острове Хоккайдо. Неожиданно на него напал медведь, турист получил не совместимые с жизнью травмы.

Судя по информации с часов, примерно в 11 утра по местному времени турист, отклонившись от маршрута, стал двигаться по лесистому склону. Затем датчики зафиксировали сильную тряску и часы стали «кружить» на одном месте рядом с кустарником.

Остановку сердца, свидетельствующую о вероятной смерти туриста, гаджет зафиксировал на расстоянии примерно от 100 до 130 метров от тропы. Всю ночь часы оставались в неподвижном положении, но утром вновь начали перемещаться по лесу. Предположительно, хищник вернулся за своей жертвой, чтобы унести в логово.

Спасатели на следующий день вышли на поиски Кейсуке. Они обнаружили медведицу в сопровождении двух медвежат, тащивших его тело. Всех трех животных застрелили.

Ранее медведь утащил альпиниста в лес на острове Хоккайдо. Очевидцем расправы стал его приятель.