«Сломаны ребра и позвонок». Пенсионерку придавило остановкой в Тюмени

Автобусная остановка упала на пенсионерку в Тюмени во время сильного ветра. Как рассказала 360.ru внучка пострадавшей Екатерина, бабушка находится в больнице, ей должны сделать операцию.

«Состояние стабилизировалось. Пока врачи ничего толком не говорят. По поводу операции нам тоже ничего неизвестно. Завтра уже по факту, я думаю, будем узнавать», — поделилась она.

У пожилой женщины сломаны ребра и позвонок. Подробности происшествия Екатерина узнала от подруги бабушки.

«Они гуляли, и начался сильный ветер. Бабушку откинуло в сторону, остановка сверху на нее упала», — рассказала она.

Женщина лежала на боку, когда павильон рухнул на нее острым углом. В тяжелом состоянии местную жительницу доставили в больницу.

«Сейчас уже идет разбирательство. Полиция ведет дело. В дальнейшем мы будем писать заявление в прокуратуру», — добавила Екатерина.

Ранее школьника порезало стеклом от разбитой остановки во время урагана в Петербурге. Все произошло на глазах у матери 10-летнего мальчика, ребенка быстро доставили в больницу, где ему наложили швы.