Школьника порезало стеклом от разбитой остановки во время урагана в Петербурге

В Санкт-Петербурге 10-летний мальчик пострадал, когда шквалистый ветер разбил стеклянную автобусную остановку. Осколки угодили ему в предплечье, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на мать пострадавшего ребенка.

Происшествие произошло на проспекте Ветеранов, 131, в Красносельском районе. Осколки полетели в ребенка на глазах его матери.

«После сразу вызвали такси, самостоятельно поехали в детскую больницу. Ребенку зашили рану, рука пострадала, у него отрезок такой от острого. Сейчас рука перемотана», — рассказала она.

Мальчику оказали медицинскую помощь, отпустив домой в удовлетворительном состоянии.

Издание опубликовало видео происшествия. На кадрах видно, как ураганным ветром оторвало водоналивные барьеры в воздух с проезжей части, повалило несколько знаков и оторвало стекло от остановки.

Накануне в Санкт-Петербурге во время урагана погиб 11-летний мальчик, игравший на футбольной площадке. На ребенка упало дерево, от полученных травм он скончался в больнице.

Ранее россиян предупредили, что во время шквалистого ветра нельзя прятаться под деревьями, рядом со стройкой, торговыми палатками рекламными щитами.