Сломали мебель и украли унитаз: в Уфе черные риелторы пытаются выжить семью из квартиры

Жительница Уфы Евгения рассказала 360.ru, что черные риелторы, выкупившие долю в ее квартире, терроризируют семью. Они ломают мебель, выдирают люстры, украли унитаз и раковину, а также круглосуточно включают громкую музыку, чтобы вынудить жильцов продать свои метры за бесценок.

По словам женщины, проблема тянется с 2021 года. Суды по признанию сделки недействительной пара проиграла, и в августе 2024 года неизвестный по доверенности заселился. Он сразу начал вести себя вызывающе: мог сходить в туалет и не смыть, плюнуть на пол, разгуливать в трусах.

Полиция на обращения пострадавших, по словам женщины, не реагировала.

«Приходили, ржали, кошмарили нас, говорили „продайте им“», — поделилась Евгения

Позже нежелательного жильца выселили через адвоката, и полтора года семья жила спокойно, но 10 марта появились двое новых мужчин.

«Зашли, начали все крушить, сломали мебель в прихожей, на кухне — продукты, лекарства. Все закинули в ванную и туалет. Ночью унитаз украли, раковину из кухни», — заявила собеседница 360.ru.

Сейчас в комнате круглосуточно играет дистанционно управляемая колонка с песнями про «Синий трактор», раньше злоумышленники включали матерные композиции и объясняли свое поведение тем, что договориться с законными жильцами не получилось.

Семья обращалась в полицию дважды, но те лишь советуют идти в СК. Жильцы остались без воды, света и канализации в части квартиры.

