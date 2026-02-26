Ипотека за воздух: мошенники придумали схему обмана с эскроу-счетами

Эскроу-счета перестали быть безопасными — мошенники обманывают банки и кидают заемщиков. Люди остаются без жилья и платят ипотеку за воздух, предупредил телеграм-канал Shot .

Строители вытягивают деньги из кредитных организаций без реальных работ. Около 100 семей остались без домов и с огромными кредитами, в лучшем случае им залили фундамент.

«Эскроу-счета в России внедрили как „вау-технологию“ в 2019 году, они должны были решить проблемы дольщиков и убить рынок черных риелторов», — напомнили авторы поста.

В безопасной сделке банк одобряет ипотеку на строительство частного дома и предлагает выбрать застройщика из своего списка. Деньги отправляют на эскроу-счет и поэтапно выдают строителям, после предоставления документов о выполнении работ.

Теперь строительные компании стали подделывать подписи заказчиков, планомерно получать средства с эскроу-счетов, а затем исчезают. Башкирский подрядчик вовсе вымогал у семей дополнительные деньги вне займов под предлогами «земля требует укрепления». Общая сумма украденных денег достигла 42 миллионов рублей.

Ранее в Иркутске местная жительница перевела мошенникам шесть миллионов рублей, а когда сняла еще три для перевода на «безопасный счет», ее обокрал карманник.