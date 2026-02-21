Следствие установило личности всех восьми погибших туристов на Байкале

Следственный комитет по Иркутской области установил личность всех восьми погибших в утонувшей на Байкале машине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК по региону.

«Установлены личности всех погибших. Следователями СК допрошен мужчина, которому удалось спастись. Он в удовлетворительном состоянии, не пострадал», — сообщили в Следственном комитете.

Машина УАЗ «Буханка» ушла под воду 20 февраля недалеко от острова Ольхон. В автомобиле находилось девять человек — туристы из Китая, одного удалось отстегнуть и вытащить, он выжил.

УАЗ во время движения попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина трещины составила 18 метров. Спасатели проводили обследование с помощью подводной камеры.

Водитель УАЗ занимался частным извозом и ранее работал тренером по футболу в Ольхонской спортшколе. У него остались жена и ребенок.