Погибший на Байкале водитель был футбольным тренером в школе

Водитель УАЗ, перевозивший туристов по замерзшему Байкалу, раньше был футбольным тренером в местной детско-юношеской спортивной школе. Об этом 360.ru рассказал директор учебного заведения.

По его словам, мужчина работал в школе пять лет назад и показал себя как надежный и добросовестный человек.

«Я его знал, мы были коллегами. Только положительное могу сказать. Хороший был тренер, детей любил, ответственный», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Он добавил, что у погибшего остались жена и ребенок.

Машина с водителем и туристами затонула на ледовой переправе в Ольхонском районе, недалеко от мыса Хобой. Сотрудники МЧС нашли тела семи человек, проводятся водолазные работы.

Спасатели считают, что автомобиль во время движения попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина трещины составила 18 метров.

Погибший водитель занимался вместе с супругой туристическим проектом «Бурятская деревня». Также мужчина вывозил туристов на места с местными достопримечательностями.