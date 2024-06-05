Следственный эксперимент провели по делу о массовом убийстве в Абрикосовке

По делу об убийстве семи человек в Абрикосовке провели следственный эксперимент

Фото: РИА «Новости»

Правоохранительные органы Херсонской области провели следственный эксперимент по делу об убийстве семи человек в населенном пункте Абрикосовка. Об этом РИА «Новости» рассказали в силовых структурах.

«Опросили всех свидетелей и провели следственный эксперимент», — отметил собеседник источника.

Правоохранители в рамках расследования задержали двух подозреваемых, в том числе главу поселка Абрикосовка. По предварительным данным, они намеревались поселиться в населенном пункте, однако им сказали, что нет пустых домов. В результате подозреваемые с помощью топлива и гранат сожгли два жилища, после чего попытались поджечь еще одно.

Фигурантам предъявили обвинение по статьям «Убийство» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемым грозят сроки, вплоть до пожизненных.

Багреева: в строительной отрасли Москвы провели оценку нормативных актов

Олег Эйдельштейн добился признания сыном Жириновского. Зачем ему это нужно

«Тушили окурки». Родители зверски мучили и избили до смерти трехлетнюю девочку в Адыгее

Проекты российско-африканской повестки представят на площадке ПМЭФ

Конец капитализма. Рекордный дефицит торгового баланса добьет США

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте