Следственный эксперимент провели по делу о массовом убийстве в Абрикосовке

По делу об убийстве семи человек в Абрикосовке провели следственный эксперимент

Правоохранительные органы Херсонской области провели следственный эксперимент по делу об убийстве семи человек в населенном пункте Абрикосовка. Об этом РИА «Новости» рассказали в силовых структурах.

«Опросили всех свидетелей и провели следственный эксперимент», — отметил собеседник источника.

Правоохранители в рамках расследования задержали двух подозреваемых, в том числе главу поселка Абрикосовка. По предварительным данным, они намеревались поселиться в населенном пункте, однако им сказали, что нет пустых домов. В результате подозреваемые с помощью топлива и гранат сожгли два жилища, после чего попытались поджечь еще одно.

Фигурантам предъявили обвинение по статьям «Убийство» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемым грозят сроки, вплоть до пожизненных.