Убийцам семи человек в Херсонской области предъявили обвинение

Подозреваемым в убийстве 7 человек в Херсонской области грозит пожизненный срок

В деле об убийстве семи человек в херсонском селе Абрикосовка определили обвиняемых. Всем фигурантам грозят серьезные сроки, вплоть до пожизненного заключения, сообщило РИА «Новости» .

Источник в силовых структурах в беседе с агентством уточнил, что расследованием занялись специалисты Главного военного следственного управления СК России. Подозреваемым вменили преступления по статьям по убийстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Двух подозреваемых задержали в Херсонской области. Следствие предположило, что они причастны к убийству семи человек, среди которых — глава поселка Абрикосовка.

Известно, что злоумышленники хотели обосноваться в населенном пункте, но глава поселка сказал, что пустых домов нет. Тогда подозреваемые сожгли два дома при помощи гранат и топлива. Еще один они тоже пытались поджечь.