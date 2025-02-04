Следователи выяснят обстоятельства поножовщины в екатеринбургской школе

Следственный комитет начал проводить проверку по факту нападения 13-летнего школьника с ножом на одноклассника в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

Она подтвердила, что школьник получил ножевое ранение и его госпитализировали. Степень причиненной ему тяжести вреда пока устанавливается. На место ЧП прибыли следователи и криминалисты.

«Выясняются все обстоятельства, а также причины и условия, которые способствовали инциденту. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и руководство школы», — отметили в СК.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что драка между подростками завязалась после того, как один из них оскорбил мать другого. Когда школьник достал нож, его оппонент попытался сбежать, но не успел. Знакомый с ситуацией источник 360.ru сообщил, что пострадавшего поместили в реанимацию. Одноклассник пырнул его ножом в спину.