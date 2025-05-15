Следователи в Челябинской области изъяли более 1,5 тысячи электросамокатов

В Челябинской области следователи возбудили уголовное дело из-за оказания некачественных услуг, предоставляемых при использовании электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

С начала 2024 года по 14 мая в авариях с арендованными средствами индивидуальной мобильности пострадали более 130 человек. По версии следствия, руководители коммерческих организаций, занимающихся прокатом и арендой электросамокатов в Челябинской области, не обеспечили должных условий для их использования. В частности, они не следили за безопасностью СИМ.

«Изъято более 1,5 тысячи электросамокатов, после осмотра которых будет решен вопрос о признании их в качестве вещественных доказательств», — уточнили в СК.

Назначены судебные экспертизы для проверки технического состояния транспортных средств.

Ранее председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал ввести обязательную страховку для самокатчиков. Она будет покрывать ущерб от ДТП. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил начать регулирование электросамокатов.