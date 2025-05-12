Володин призвал решить проблему с электросамокатами и предложил начать с Москвы

Володин: нужно провести эксперимент по регулированию электросамокатов в Москве

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил начать регулирование электросамокатов с эксперимента в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Государственной Думы на официальном сайте .

«Проблема электросамокатов по-разному звучит в регионах, поэтому единый подход к ее решению не будет эффективным», — отметил Володин и предложил для начала провести в Москве эксперимент по регулированию в этой сфере

По словам Володина, результаты эксперимента должен проанализировать профильный орган власти. При этом необходимо учесть опыт разных регионов перед принятием решения о федеральном регулировании.

Володин призвал правительство подготовить более продуманные законодательные изменения. Он также поручил первому вице-спикеру Александру Жукову проработать вопрос совместно с правительством.

Перед этим Минтранс анонсировал поправки в ПДД, которые приравнивают пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности к водителям транспортных средств.

Ранее компании, предоставляющие услуги аренды самокатов, выступили с инициативой о введении обязательной верификации пользователей проката электросамокатов через сервис «Госуслуги». По их мнению, чтобы поездки на самокатах были комфортны и безопасны для всех участников дорожного движения, во всех городах необходимы системы верификации и проверки возраста.