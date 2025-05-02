В Госдуме призвали ввести обязательную страховку для самокатчиков

Депутат Нилов: в ГД внесли проект о страховке для курьеров-самокатчиков

Самокатчиков следует обязать оформлять страховку, которая будет покрывать ущерб от ДТП. Об этом 360.ru заявил председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, доставщики на СИП и арендующие самокаты граждане попадают в ДТП, и в том числе наносят ущерб транспорту и здоровью пешеходов.

«Мы внесли проект закона, чтобы курьеры имели страховку, и страховые компании в случае ДТП компенсировали ущерб. <…> Необходимо, чтобы страховка была привязана к конкретному самокату с неограниченным доступом туда лиц», — подчеркнул парламентарий.

Депутаты разработали два законопроекта: один рассматривает вопрос страховки для курьеров, а второй уточняет введение обязательной регистрации и страхования самокатов. Первый проект закона уже внесли в Госдуму.

Ранее политолог Алексей Ярошенко выступил с инициативой внедрить обязательную систему допуска к самокатам по аналогии с Fan-ID. По его мнению, такая мера снизит количество аварий.