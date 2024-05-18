Парень заколол ножом девушку на глазах у прохожих в Екатеринбурге | 360°

Происшествия 18 мая 2024, 14:11 Парень заколол ножом девушку на глазах у прохожих в Екатеринбурге Shot: мужчина убил женщину в Екатеринбурге на глазах у прохожих РИА «Новости»

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Молодую девушку убили на улице в Екатеринбурге на глазах у прохожих. Как сообщил Telegram-канал Shot, злоумышленник трижды пырнул ее ножом на улице Победы, недалеко от ломбарда.

Пара повздорила. Как написали авторы материала, девушка сначала просила мужчину отойти от нее, но тот отказывался.

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На записи, которая оказалась в распоряжении Shot, видно, что жертва несколько раз отталкивает нападавшего и перекрывает ему дорогу. Мужчина хватается, предположительно, за нож и несколько раз бьет девушку. Та падает, а злоумышленник убегает.

«Очевидцы вызвали скорую и зажимали ей раны до приезда медиков, чтобы остановить кровь. Но девушка скончалась», — указано в публикации.

Позже Shot сообщил, что в убийстве девушки подозревают ее бывшего мужа. По одной из версий, он не смог смириться с тем, что супруга ушла от него к другому. У погибшей осталась девятилетняя дочь. Мужчина неоднократно избивал возлюбленную, а в прошлом году сломал ей нос, добавили журналисты.

Ранее жуткая история с ревнивым мужчиной произошла в Уфе. Местный житель около двух недель силой удерживал в квартире бывшую девушку, избивал ее и грозился убить. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.