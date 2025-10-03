Следователи осмотрели брошенную машину пропавшей под Красноярском семьи

В Красноярском крае следователи осмотрели автомобиль, оставленный пропавшей в тайге семьей. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба СК.

«Допрошены близкие родственники, установлены очевидцы, которые видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского белогорья», — добавили в ведомстве.

В машине обнаружили личные вещи туристов, в том числе детскую игрушку.

Также специалисты обследовали туристическую тропу, по которой, предположительно, шла семья. Следователи осмотрели охотничьи строения и прилегающую таежную местность, но следов пребывания туристов не обнаружили.

Поисками занимаются КГКУ «Спасатель», отряд «ЛизаАлерт», волонтеры, полиция и местные жители. Для обнаружение пропавших используются БПЛА, вертолет и транспорт повышенной проходимости.

По данным следствия, 27 сентября супруги с пятилетней дочерью прибыли в поселок Кутурчин Партизанского района для пешего похода в составе тургруппы, но из-за погоды она не собралась. На следующий день туристы отправились в поход самостоятельно и пропали. До сих пор семья не выходила на связь.

Накануне к поискам пропавших подключились более 80 человек.