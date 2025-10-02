К поискам семьи Усольцевых под Красноярском подключились 80 человек

К поискам семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае, привлекли более 80 человек. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

По словам представителя организации Серафимы Чооду, в светлое время суток на месте работают около 80 поисковиков, к завтрашнему дню ожидается прибытие добровольцев из Новосибирска, Томска и Кемерово. Она уточнила, что спасатели проверяют тропы, заросли и неприметные места, где могли остаться следы или вещи пропавших.

В Красноярском крае в конце сентября пропала семья из трех человек: 64-летний житель Сосновоборска, его 48-летняя жена и их пятилетняя дочь. Они отправились в поход 28 сентября в Партизанском районе, но спустя два дня перестали выходить на связь. Тогда знакомый семьи обратился в полицию.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина был опытным туристом, его супруга работает психологом. Предположительно, семья планировала пройти маршрут между поселками Кутурчин и Мина.