Следком озвучил предварительную причину пожара в Балашихе

СК по Подмосковью: пожар в Балашихе мог вспыхнуть из-за сигареты

Фото: Пресс-служба МЧС

Неосторожное обращение с огнем при курении могло стать причиной возникновения пожара в Балашихе, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Следователи осмотрели место ЧП и назначили судебно-медицинские и пожарно-технические судебные экспертизы. По данным СК, все жертвы пожара погибли из-за отравления продуктами горения.

Возгорание произошло в общежитии на Керамической улице в Балашихе. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Приехавшие на место сотрудники МЧС вывели из двухэтажного здания восемь человек, в том числе двоих детей. В горящей квартире нашли тела пяти жильцов.

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