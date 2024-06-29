Следком озвучил предварительную причину пожара в Балашихе

Неосторожное обращение с огнем при курении могло стать причиной возникновения пожара в Балашихе, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.
Следователи осмотрели место ЧП и назначили судебно-медицинские и пожарно-технические судебные экспертизы. По данным СК, все жертвы пожара погибли из-за отравления продуктами горения.
Возгорание произошло в общежитии на Керамической улице в Балашихе. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
Приехавшие на место сотрудники МЧС вывели из двухэтажного здания восемь человек, в том числе двоих детей. В горящей квартире нашли тела пяти жильцов.