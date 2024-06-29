Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Балашихе

Крупный пожар разгорелся в общежитии на Керамической улице в Балашихе. Предварительно, есть жертвы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Пожар произошел в общежитии на Керамической улице, дом 16. По предварительной информации, в результате пожара в общежитии в Балашихе погибли пять человек», — сообщил источник агентства.

Информация о происшествии уточняется.

В пятницу, 28 июня, в Краснодарском крае завели уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в общежитии. В результате ЧП, которое произошло на улице Интернациональной, погибли две женщины и один мужчина. По данным следствия, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.