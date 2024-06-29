Вывели двоих детей. Появились новые подробности смертельного пожара в Балашихе

СК: уголовное дело возбудили после смерти пяти человек при пожаре в Балашихе

Уголовное дело возбудили в Балашихе по факту смерти пятерых человек при пожаре в общежитии. Об этом сообщило ГСУ СК России по Московской области в Telegram-канале .

«Следственным отделом по городу Балашихе ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело (статья 109 УК РФ)», — заявили в ведомстве.

Как отметил глава городского округа Балашихи Сергей Юров в Telegram-канале, пожар случился в двухэтажном доме в микрорайоне Керамик. Огонь уже потушили, жильцов из дома вывели. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

«К сожалению, есть жертвы. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Юров.

В МЧС России отметили, что огонь охватил 40 «квадратов». Спасатели эвакуировали восемь человек, двое из которых — дети. Огонь тушили 63 специалиста и 23 единицы техники. В горящей квартире нашли трупы пятерых человек.