Следком назначил комплексную экспертизу по делу об авиакатастрофе в Актау

В рамках расследования уголовного дела о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане российские следователи назначили комплексную проверку, получили записи переговоров диспетчеров и данные с бортовых самописцев. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Следователи работают в сотрудничестве с коллегами из Азербайджана и Казахстана. Они изучат полученные в Бразильском центре расследования и предотвращения авиапроисшествий (SENIPA) данные самописцев, проанализируют переговоры экипажа с диспетчерами из Махачкалы, Грозного и Минеральных Вод. В рамках комплексной авиационно-технической экспертизы специалисты изучат состояние воздушного судна.

«Для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО назначена комплексная комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Крушение Embraer-E190 произошло 25 декабря. Погибли 39 человек, еще 28 получили травмы.